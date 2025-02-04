ボーイズグループIMP．が4日、都内で化粧品メーカー「HARIAS（ハリアス）」CMキャラクター就任発表会に出席した。佐藤新（24）基俊介（28）鈴木大河（26）影山拓也（27）松井奏（24）横原悠毅（28）椿泰我（26）の7人組にとって、初CMキャラクターとなる。佐藤は「昨年から（YouTube動画で）タイアップしているハリアスのCMキャラクター就任で本当にうれしい」と喜びをかみしめた。基は「新は緊張し過ぎて『IMP．です』の自己紹介