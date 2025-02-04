SnowManの佐久間大介（32）が4日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。同局の伊藤遼アナウンサー（30）と海外旅行に出かけた際にトラブルが発生したことを明かした。「親友」という伊藤アナと7日間イタリアへ旅行に出かけたと明かし「楽しくて、2人でまた行きたいなと言っている」と笑顔で振り返った。次回の旅行先はイギリス、フランスとし「パリも行ったことがないので行ってみたい」と希望を明かした。