このお話は、はちみつこ(@hachi_mitsu89)さんの友だち・りっちゃんの体験談が描かれています。娘・ちいちゃんが5歳のころ初めて「発達障害」の疑いを指摘されます。ところが、夫の理解を得られないままときは流れちいちゃんは小学生に。初めての個人面談で、先生から衝撃的な事実を告げられます…。『5歳娘の発達に向き合った話』をダイジェスト版でごらんください。 ©hachi_mitsu89 ©hachi_mitsu89