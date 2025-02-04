ある日突然、夫から「脱サラして農家になりたい」と告げられた、ろん(@pprncyn)さん。実は元カノと不倫していました。元カノと2人で会っていたことを問い詰められた夫。「何もしていない」と言い張ります。この期に及んで不倫を認めようとしない夫にいらだちを感じながら、頭の中ではあることを考えていました。『脱サラしたいと言った夫と離婚するまでの話』第20話をごらんください。 ©pprncyn ©pprncyn