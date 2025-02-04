警視庁練馬署を出る今村由香理容疑者（手前）＝1月三菱UFJ銀行の東京都内の支店で貸金庫から顧客の金塊計約2キロ（計2200万円相当）を盗んだとして、警視庁捜査2課は4日、窃盗の疑いで元行員今村由香理容疑者（46）を再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。捜査2課によると、2024年10月までの4年半に60人以上が被害に遭い、総額は現金で10億円以上、金塊で7億円相当以上とみられる。再逮捕容疑は24年3月ごろ、練馬支店の