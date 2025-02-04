【モデルプレス＝2025/02/04】timelesz（タイムレス）が2月3日、『timeleszのオールナイトニッポンPremium』（17時35分〜21時50分）に生出演。菊池風磨が、新メンバー募集のためのオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）でダンス指導を担当するNOSUKEについて裏話を明かした。【写真】中島健人「タイプロ」視聴中「本当に応援」timelesz松島聡との遭遇エピソードも◆「タイプロ」NOSUKE号泣裏話1月31日に