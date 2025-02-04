トヨタとスズキの業務提携で誕生したスターレットトヨタのインド法人は、2025年1月18〜21日、インド・デリーのドワールカで開催されたモーターショー「第2回 Bharat Mobility Global Expo 2025（バーラト モビリティ グローバル エキスポ）」で、多数の市販車やコンセプトカーを出展、その中の1台に「グランツァ」がありました。このカッコイイ顔で約123万円!?「スターレット／グランツァ」今回行われたモーターショーは「第17