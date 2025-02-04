3日から国内で初めて中型バスによる自動運転がスタートしました。ただ、安全面から座って乗ることしかできず、普及に向けた課題も山積しています。【画像】運転手は走行中ハンドルを握らず自動で減速や停車が可能■運転手“不要”の自動運転茨城県日立市を走る茨城交通の路線バス。3日から国内で初めて中型バスで「レベル4」の自動運転による営業運行を開始しました。これまで各地で導入されている「自動運転バス」の大半