中央アメリカに位置するエルサルバドルは2021年9月、世界で初めて仮想通貨のビットコインを法定通貨にしたことで話題を呼びました。ところが2025年1月29日にビットコイン法が改正されて、ビットコインがエルサルバドルの法定通貨から外れることとなりました。Lawmakers in El Salvador rush new bitcoin reform after IMF deal | Reutershttps://www.reuters.com/world/americas/lawmakers-el-salvador-rush-new-bitcoin-reform-af