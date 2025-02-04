AMDがサーバー・組み込みシステム向けに展開している「EPYC」ブランドの製品など、Zenアーキテクチャ採用CPUの一部についてセキュリティ上の脆弱(ぜいじゃく)性があることをGoogleのセキュリティチームが報告しました。AMD: Microcode Signature Verification Vulnerability · Advisory · google/security-research · GitHubhttps://github.com/google/security-research/security/advisories/GHSA-4xq7-4mgh-gp6wA