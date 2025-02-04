俳優の仲野太賀（31）が主演し、主人公・豊臣秀長（小一郎）を演じる2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の追加キャスト3人が3日、同局のNHKドラマサイトで発表された。坂井真紀(54)、宮澤エマ（36）、倉沢杏菜（19）が出演する。23年「どうする家康」以来3年ぶりの戦国時代が舞台。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く。脚本は、連続テレビ小説「おちょやん」「1942年のプレイボール」「家康、江戸を建