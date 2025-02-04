会議などで意見を求められたときに、このように発言する人によく遭遇します。「（私は）いいと思うけど、ほかの人はどうかな」この発言をきっかけに、まとまりかけていたが、膠着状態に突入してしまったことが何回もあります。「総論OK」と言っているのと同じ。ただ、「総論OK」は、本当はノーということがままあります。膠着が続けば、モチベーションを下げる要因にこの「総論OK、各論NG」は、日本の悪しき文化と言われ続けてきま