ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤«¤é4Æü¤Ç°ì½µ´Ö¤Ç¤¹¡£¸©¤Ïµß½õ¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë·ê¤ÎÃæ¤Î¿å¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢4Æü¸á¸å2»þ¤«¤é5»þ¤Î²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¿å¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ÏÀè·î28Æü¡¢È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¡¢74ºÐ¤ÎÃËÀ­±¿Å¾¼ê¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÜº÷³èÆ°¤ÏµÕÎ®¤·¤¿²¼¿å¤¬·ê¤ÎÃæ¤ÇÍ¯¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö¤«¤éÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤³¤Î¤¿