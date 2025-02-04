ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）が６月に米ラスベガス（Ｔ―モバイルアリーナ）でＷＢＣ同級１位アラン・ピカソ（メキシコ）と対戦することになった。米「ＢＡＤＬＥＦＴＨＯＯＫ」など各メディアによると、井上は６月１４日にピカソ戦を行ったあと、９月に日本で防衛戦を戦い、１２月にサウジアラビアで試合を行うプランという。９、１２月の対戦相手は未定ながら、ＷＢＡ同級