Jeff MasonMichelle Nichols[ワシントン ３日 ロイター] - トランプ米大統領は４日に国連人権理事会への関与を停止すると表明する。国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）への資金拠出停止も継続する方針。ホワイトハウス当局者が３日に明らかにした。ＵＮＲＷＡはパレスチナ自治区ガザなどで活動する人道支援機関で、医療や食料、教育を提供している。米国はＵＮＲＷＡへの最大の援助国として年間３億─４億ドルを