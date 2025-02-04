人気モデルの瀬戸あゆみ（３１）が４日までに自身のインスタグラムを更新し、難病を患っていることを公表した。「いままで、みなさんにずっと、言えずにいたことがあります。それは、わたしの持病についてです。わたしは、難病を患っています」と書き出し、「病名は、脊椎小脳変性症（せきずいしょうのうへんせいしょう）というものです」と告白。「運動神経を司る小脳がどんどん破壊・消失してゆき、運動失調を主な症状とする