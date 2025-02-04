Takahiko WadaYoshifumi Takemoto［東京４日ロイター］ - 日銀の植田和男総裁は４日、衆院予算委員会で、現在はデフレではなくインフレの状態にあると述べた。一方、石破茂首相は「今デフレではないが、（デフレ）脱却はできていない。なぜなら再びデフレに戻らないことがはっきりしないから」との認識を示し、インフレかどうかを決めつけることはしないと語った。米山隆一委員（立憲）の質問に答えた。赤沢亮正経済財政担当