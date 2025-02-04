女優の坂井真紀が、俳優・仲野太賀主演の２０２６年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演することが４日、同局から発表された。豊臣兄弟の母・なか役を演じる。同作は、仲野演じる豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）の目線で、戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下克上サクセスストーリー。秀吉は池松壮亮が演じる。ＴＢＳドラマ「半沢直樹」や２０２０年度後期の連続テレビ小説「おちょやん」を手がけた八津弘幸氏が脚本を担当