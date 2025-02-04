韓国のカフェ風に「濃厚ガトーショコラ」【画像で見る】デコの仕方で韓国のカフェ風に！「濃厚ガトーショコラ」の作り方もうすぐバレンタイン。手作りのチョコスイーツを作りたい方も多いですよね。レシピ本大賞お菓子部門準大賞を受賞されたmegu'caféさんに、おいしくて映える、チョコスイーツを教えてもらいました！今回は濃厚さがたまらない「ガトーショコラ」です。教えてくれたのは…▷megu'caféさん仲よし