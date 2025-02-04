¹á¤ê¤â¤è¤¯¡¢ÎÁÍý¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¥´¥ÞÌý¡£¤½¤ó¤Ê¥´¥ÞÌý¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¾ÂÄÅ¤ê¤¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¥´¥ÞÌý¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò98ÉÊ·ÇºÜ¤·¤¿¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò¾å°´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥´¥ÞÌý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Ë¹á¤Ð¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ë¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡ª´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ô¡¼¥ÈÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤Ë¡Ö¥´¥ÞÌý¡×¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¡ª¤Þ¤Ã¤¿¤¯ßÖ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÔ»×