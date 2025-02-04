副菜を工夫すれば、献立全体の栄養バランスや彩りもアップします。今回は、食物繊維などお腹が喜ぶ成分たっぷりの汁物やレンジで簡単にできる副菜を、料理家の新谷友里江さんが紹介してくれました。調理のひと工夫でかみごたえもアップし満腹感も！鮮やかな彩りで見た目にもおいしいニンジンのナムルオリーブオイルの「するん効果」も狙って。【このメニューでとれる腸活食材】・鶏、豚、魚・旬の野菜、海藻・オリーブオイル●ニン