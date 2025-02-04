抜群スタイルで魅了したかと思えば、まるで少女のようなかわいらしさも兼ね備えていた。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、2月3日の第2試合に出場したKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、少女感すら漂わせるヘアアレンジで、ファンを楽しませた。【映像】少女のかわいらしさすら感じさせる高宮まりMリーグの癒し系美女でもある高宮は、門前高打点の雀風からいろいろとアレンジを加え、新たな自分の麻雀を作り