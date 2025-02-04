日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年1月27日〜2月2日）では、「無料ゲームチャート」1位を『Pokemon TCG Pocket』、「有料ゲームチャート」1位を『どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート』が獲得し、ともに前週2位から首位に返り咲いた。【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャートTOP10◆根強い人気