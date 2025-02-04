ミュージカル『レ・ミゼラブル』ステージド コンサートの神奈川公演・長野公演が、開催中止となることが4日、公式サイトで発表された。同公演は8月〜10月にかけて日本全国6大都市を巡る来日公演となっていた。【写真】レミゼの世界！かわいい衣装で登場した生田絵梨花ら公式サイトでは、「平素よりご愛顧を賜りまして、誠に有難うございます。予定しておりました、ミュージカル『レ・ミゼラブル』ステージド コンサートに関し