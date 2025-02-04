1966年から2017年まで営業していたソニーのショールーム「ソニービル」は、東京・銀座の数寄屋橋交差点のランドマークとして覚えている人も多いだろう。そんな「ソニービル」の建て替えプロジェクトとして建設が進められていた「Ginza Sony Park」が2025年1月26日にグランドオープンした。今回はグランドオープン前に行われた内覧会に参加した際の様子を紹介する。【写真】「Sony Park展 2025」で登場！Vaundyがキュレーションした