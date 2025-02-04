¹ñ²ñ¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞµì°ÂÇÜÇÉ¤Î²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤¬»²¹Í¿Í¾·Ã×¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÊ¸½ñ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢ÌîÅÞ¤¬¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñµ­¼Ô²ñ´Û¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¹â¶¶Þ­µ­¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞµì°ÂÇÜÇÉ¤Î²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤Î»²¹Í¿Í¾·Ã×¤Ï¡¢°ÛÎã¤ÎÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë»¿À®Â¿¿ô¤ÇµÄ·è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬½ÐÀÊ¤òÂ¥¤·¤ÆÀâÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦Ç÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÂçÀ¾·ò²ð½°±¡µÄ°÷¡§¹ñ¸¢¤ÎºÇ¹â