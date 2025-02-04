¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù¤Î¡í´õ°á¤Á¤ã¤ó¡í¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥­¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÇ®±éÃæ¡Ö¡Ø¤³¤ÎÌò¤Ï»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À£¶ºÐ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤â¤½¤¦»×¤¨¤ëÌò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï½÷Í¥¡¦ËÜÅÄË¾·ë(¤ß¤æ)¡Ê20¡Ë¡££³ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¥­¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤­¤¿¡£ËÜÅÄ¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤¬Á´¹ñ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï