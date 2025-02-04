ごぼうを使った料理で思い付くのは、筑前煮ときんぴらごぼう。後は炒め物に加えたり、マヨネーズと和えてごぼうサラダにするくらいで、ごぼう料理に乏しい筆者。ごぼう料理のレパートリーを増やしたいと思っていたところ、全農広報部のX(旧Twitter)が「ごぼうのガレット」をポストしていました。ごぼう、ベーコン、チーズ、小麦粉、少量の水を混ぜて焼くだけで、無限にハマるおいしさになるみたい。