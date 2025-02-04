現代社会の新たな病理となりつつある転売ヤー。中でも違法性が高く、逮捕事例もあるのが“スマホ転売”だ。携帯電話会社の改正ルールに乗じて、ひと儲けを狙う外国人転売ヤーの実態をレポート。本稿は、奥窪優木『転売ヤー闇の経済学』（新潮新書）の一部を抜粋・編集したものです。カウンターに陣取る外国人の転売グループ2021年4月中旬、西新宿の某家電量販店の隅にある携帯電話売り場で、男性店員と男女4人のグループがカウ