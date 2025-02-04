原田知世 笑福亭鶴瓶、原田知世、重岡大毅（WEST.）、上白石萌音、安田顕、くわばたりえ、塚本連平監督が３日、都内で行われた映画『35年目のラブレター』お披露目試写会に登壇。イベントでは、撮影エピソードや今年チャレンジしたいことを語った。【写真】原田知世、映画『35年目のラブレター』お披露目試写会の模様3月7日から全国の劇場で公開される映画『35年目のラブレター』。戦時中に生まれた西畑保（笑福亭