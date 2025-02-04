ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï4Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢°åÎÅÈñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ò°ìÄê¤ËÍÞ¤¨¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Î¾å¸Â³Û°ú¤­¾å¤²¤Ø¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢º£¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¼Â¿ÎÎ¾´´»öÄ¹¤â4Æü¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢ÌäÂêÅÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤¬¤ó´µ¼ÔÃÄÂÎ¤¬¼õ¿ÇÍÞÀ©¤ä¼£ÎÅÃÇÇ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬