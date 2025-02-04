Âîµå¤Î¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å2025¡×¤Ï3Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°3°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊÃÒÏÂ´ë²è¡Ë¤ÏÆ±18°Ì¤Î¥ª¥Þー¥ë¡¦¥¢¥µー¥ë¡Ê¥¨¥¸¥×¥È¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£3－0¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥×¥ìー¤Ç½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ò·è¤á¤¿Ä¥ËÜÃÒ¤¬¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤êº£Âç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£Áí¹çÎÏ¤Ç¾¡¤ê´°¾¡¼ý¤á¤ë Ãæ¹ñ¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤â»²²Ã¤·¤¿º£Âç²ñ¤Î