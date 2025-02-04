»°°æÊª»º [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î4ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.2¡ó¸º¤Î6521²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î9200²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï70.9¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î71.4¡ó¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ20.6¡ó¸º¤Î2678²¯±ß¤Ë¸º¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£