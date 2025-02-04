【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■バンドが放つ音はビンテージだが、瑞々しさを湛え、この日のライブも素晴らしいものになると確信 『SHOGO HAMADA J.S.Foundation 人道支援プロジェクト サポートの為のチャリティーコンサート “Journey of a Songwriter” since 1975 “青の時間”」が、1月15、16日東京・NHKホールで行われた。 “旅するソングライター”浜田が、広野の一本道を