演出家のテリー伊藤（75）が3日、自身のYouTubeチャンネル『テリー伊藤のお笑いバックドロップ』を更新し、41年前の三菱“スポーツカー”を絶賛した。【動画】「スターウォーズの操縦席に座ってるみたい」テリー伊藤が感激した、41年前の三菱“スポーツカー”内外装全部見せこの日ピックアップしたのは、テリーが「戦隊ものに登場しそうなデザイン」と評した1984年式の三菱『スタリオン』GSR-Vターボ。テリーは「この頃の三菱