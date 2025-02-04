「ロッテ春季キャンプ」（４日、石垣島）２２年以来３年ぶりに復帰したタイロン・ゲレーロ投手（３４）が今キャンプ初のブルペン入り。２７球を投じた。「久しぶりの日本の球だったんですけど、感じよく投げれました」と話した。この日は「９４マイル（約１５１キロ）くらい出ていた。時差ぼけもあるし、ブルペンですし、問題ないかなと思っています」と振り返った。前日は吉井理人監督（５９）に頼んでフォークの握りを教わ