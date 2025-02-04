ソニーネットワークコミュニケーションズは、MVNOサービス「NUROモバイル」で「Redmi 14C」「OPPO A3 5G」の販売を開始した。価格はそれぞれ「Redmi 14C」は1万8700円、「OPPO A3 5G」は3万1800円で提供される。 「Redmi 14C」 「Redmi 14C」は、シャオミ製の最大120Hzのリフレッシュレートと6.88インチの大型ディスプレイ、5160mAhの大容量バッテリーを搭載した製品。カラ&#1254