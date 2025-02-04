◇カーリング日本選手権第3日（2025年2月4日神奈川・横浜BUNTAI）女子1次リーグA組で22年北京冬季五輪銀メダルのロコ・ソラーレは札幌国際大を10―3で下し、今大会2戦目で初勝利を挙げた。通算成績を1勝1敗とし、今大会3位以上が絶対条件となる26年ミラノ・コルティナ五輪代表権獲得に向けて、1次リーグ残り2試合も必勝を期す。ロコ・ソラーレは第1エンド（E）で1点を先制すると、第2Eも3点。いずれも不利とされる先攻で2