女優の有村架純（31）が3日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。意外なデビュー作を明かす場面があった。この日は昨年放送されたフジテレビの月9ドラマ「海のはじまり」で初共演した大竹しのぶと出演。有村が昨年11月に大竹出演の舞台「太鼓たたいて笛ふいて」を観劇して以来の再会だという。大竹からいつも落ち着いていると指摘を受けた有村。「昔からそうですね。あんまり自分の感情を示