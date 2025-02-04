【ワルサーP38 (ac40) ブラックメタル】 2月4日 再販 価格：27,280円 マルゼンは、ガスブローバック・ハンドガン「ワルサーP38 (ac40) ブラックメタル」を2月4日に再販した。価格は27,280円。 本商品は、P38戦時モデルの中でも1940年に製造された「ac40」を、ドイツ・ワルサーより提供された実物図面を基に、可能な限り正確な形