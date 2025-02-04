【1/48 L-20A/U-6A ビーバー】 2月発売予定 価格：12,320円 ウクライナのメーカー・ドラウィングスはプラモデル「1/48 L-20A/U-6A ビーバー」を2月に発売する。価格は12,320円。 L-20A/U-6A ビーバーは、カナダのデ・ハビランド・カナダ社が開発した短距離離着陸「DHC-2 ビーバー」のアメリ