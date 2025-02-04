¡ÚÅÅ»ÒÃù¶âÈ¢¡Û ²Á³Ê¡§1,650±ß PAL¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢»¨²ß¡ÖÅÅ»ÒÃù¶âÈ¢¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,650±ß¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤ÎATM¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¿´°î¤ì¤ëÃù¶âÈ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÉô¤Î¸ý¤«¤é¹Å²ß¡¢Á°ÌÌ¤Î¸ý¤«¤é»æÊ¾¤òÆþ¤ì¤ÆÃù¶â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢Á°ÌÌ¤Î¸ý¤Ë¤Ï»æÊ¾¤ò¼«Æ°¤Ç´¬¤­¼è¤ëµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¥É¥¢¤Î³«ÊÄ»þ¤ä»æÊ¾¤òÃù¶â¤·¤¿