三重県では2月16日に「第18回美し国三重市町対抗駅伝」が開催されます。三重テレビでは各市町の出場チームをシリーズで紹介します。祈る皇女・斎王の都「斎宮」で知られる明和町。選手一人一人の実力に加え、明和町チームの特別な力。それは「祈る」。とにかく祈って、祈りまくる。雅びな祈りのパワーが宿る明和町チーム。率いるのは自身も第1回から明和町の代表をつとめていた中川尚監督です。中川監督は「まずは前半で出遅れない