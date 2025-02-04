熊本県玉名市は1月31日、ビジネスホテルチェーン大手の東横イン（東京）がJR新玉名駅の隣接地にホテルを建設すると発表した。県北部では唯一の九州新幹線の駅で、周辺開発は市の重点課題。蔵原隆浩市長は記者会見で「駅の周辺整備に拍車がかかると期待している」と述べた。5日に市と同社が立地協定を結ぶ。市によると、建設予定地は駅北側の道路を挟んだ農地4410平方メートル。同社が既に買収し、宅地転用後に市内最多の客室16