有田焼の老舗窯元「深川製磁」の創業130年を記念した「百年工房に生きる技展」が4日、佐賀県有田町戸杓の県立九州陶磁文化館で始まる。明治期にヨーロッパに輸出された陶磁器の復刻品のほか、当時から伝わるデザイン画など約300点を展示する。創業130年の記念行事を社外で開くのは初めてという。9日まで。入場無料。深川製磁は1894年に初代深川忠次が創立した。1900年のパリ万博に出品した「色絵龍鳳凰文蓋付大壺（いろえりゅ