Cloudflareが2025年2月3日に、画像のアップロードや加工、コンテンツの配信などを一貫して行うソリューション「Cloudflare Images」にコンテンツの帰属表示を適用するContent Credentialsを統合したことを発表しました。Preserving content provenance by integrating Content Credentials into Cloudflare Imageshttps://blog.cloudflare.com/preserve-content-credentials-with-cloudflare-images/Content Credentialsとは、デジ