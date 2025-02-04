長崎県平戸市特産のアゴ（トビウオ）をPRするために考案された新キャラクター「とびまる」の着ぐるみが完成し、1月31日、市役所で黒田成彦市長から“辞令”を受け取った。市商工物産課のプロフィルによると、とびまるは体長約170センチの男の子。年齢は10歳2カ月（10と2で「飛ぶ」）、いつも飛び跳ねる元気者で平戸牛A5（あご）ランクが好物。趣味は浜辺での日向ぼっこ（天日干し）で、漁獲時期が重なるシイラが親友という。