アフリカ東部ソマリア沖のアデン湾などの海域で海賊対処行動に従事するため、海上自衛隊の護衛艦あさひが2日、長崎県佐世保市干尽町の佐世保港倉島岸壁を出発した。海自隊員と海上保安官約200人が乗船し、3月中旬から約4カ月間、民間船舶の護衛などを担う。出発式では大町克士自衛艦隊司令官の訓示を、護衛艦隊司令部の清水徹幕僚長が代読。「一人一人が職責に誠実に取り組み、ワンチームとなって任務を完遂することを期待する