熊本県玉名市は、学校法人熊本城北学園が運営する市内の九州看護福祉大の公立大学法人化を巡り、有識者の検討委員会（委員長＝佐々木浩・玉名郡市医師会長、12人）を設置、1月31日に市役所で初会合を開いた。公立化の妥当性や実現可能性を議論し、8月ごろに市に報告書を提出する。1998年、県や周辺自治体の拠出金などを受けて公設民営で開学。近年は看護学科以外の4学科で定員割れが続き、今後も18歳人口の減少などで改善が見