平本蓮がドーピングをしていると告発した格闘家がBreakingDownオーディションに登場。朝倉未来を前に「けじめをつけにきた」と涙ながらに謝罪した。【映像】朝倉未来に土下座謝罪3日、朝倉未来のYouTubeチャンネルにて、1分1ラウンドで最強を決める『BreakingDown15』オーディションの最新回が公開。昨年開催された『超RIZIN.3』のメインイベントで朝倉未来にTKO勝ちした平本蓮がドーピングをしていたとSNSで告発したMMAファイ